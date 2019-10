Educazione alla cittadinanza a scuola, Fossacesia sostiene la proposta

Il Comune di Fossacesia sostiene la proposta di legge di iniziativa popolare sull'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza, come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado.

A partire da oggi e sino al 4 gennaio 2019, infatti, sarà possibile recarsi presso l'ufficio elettorale del Comune di Fossacesia per firmare a favore della proposta di legge, promossa dal Comune di Firenze e sostenuta dall'Anci, relativa all'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado.

“E’ un’iniziativa importantissima, in cui crediamo tantissimo – dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – poiché riteniamo che i cittadini di domani debbano essere formati oggi, in un lavoro di rete in cui la scuola, la famiglia e le istituzioni devono lavorare di concerto per costruire un futuro consapevole per i nostri giovani”. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che proprio nelle scuole è necessario piantare il seme del senso di appartenenza alla propria comunità, coltivando in quella che è, insieme alla famiglia, l'istituzione più importante per la formazione di un ragazzo, il valore della cittadinanza per coloro che saranno i cittadini di domani.

“Il coinvolgimento della scuola in un’iniziativa del genere è fondamentale – afferma l’assessore all’Istruzione Paolo Sisti – poiché è nella scuola che si forma il senso critico dei nostri ragazzi ed è lì che è importante gettare le basi del rispetto per la comunità in cui si vive”.

Per firmare è necessario recarsi presso l'ufficio elettorale del Comune di Fossacesia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 18, muniti di un documento di identità.