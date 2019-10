Nundinae, la fiera dell’arte sacra si sposta al Parco delle Arti Musicali

Due gli aspetti che caratterizzano la quarta edizione di Nundinae, rassegna speciale dedicata all'Arte sacra dei Mestieri e della Musica. La prima, la più significativa, come ha precisato il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante, in conferenza stampa è “aver deciso di portare questo evento nel cuore della vecchia città, in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, al Parco delle Arti Musicali, alle Torri Montanare, nel quartiere Civitanova. Ancora una volta la Fiera esce dalla sua area di riferimento per dare un palcoscenico più adeguato al tema della rassegna. Non solo arte e artigianato, ma anche la musica, diventa in questa edizione – ha aggiunto Ferrante – un nuovo importante elemento, con concerti che sicuramente richiameranno l'attenzione di molti. Questo è un evento culturale, non una fiera commerciale, i partecipanti sono oltre 30 e proporranno le loro opere, in legno, in vetro, in bronzo e pure con la pietra della Maiella”.

“Nundinae” è il risultato della costruttiva collaborazione con l'Arcidiocesi Lanciano-Ortona e questa mattina il Vescovo Mons Emidio Cipollone ha sottolineato l'importanza e l'efficacia di queste tre giornate. “Auspichiamo una Chiesa inserita nel territorio e la collaborazione con la Fiera va in questa direzione. Molti ricorderanno che per alcune edizioni i diaconi e i sacerdoti dell'Abruzzo si sono dati appuntamento in Fiera, proprio a Nundinae, quest'anno non sarà possibile, l'incontro è previsto il prossimo 30 ottobre a Manoppello, ma porto i saluti di Mons Bruno Forte – ha rimarcato Mons Cipollone – camminando s'apre cammino, recita il sottotitolo di questa rassegna, un passo per volta, dunque, continuando a camminare insieme nella stessa direzione. Tra gli appuntamenti previsti nel programma, c'è, promosso dalla Arcidiocesi in collaborazione con la Soprintendenza, un convegno importante venerdì pomeriggio sui lavori di restauro effettuati alla Cattedrale e poi sabato mattina l'incontro con i giovani, altro momento di confronto e riflessione”.

Alla conferenza stampa ha preso parte l'assessore al Commercio del Comune di Lanciano Francesca Caporale che ha avuto parole di apprezzamento per un evento che punta a valorizzare e a promuovere la storia e la cultura della nostra città. “Aver portato questa rassegna nel quartiere Civitanova, utilizzando gli spazi del Parco delle Arti Musicali è senz'altro una scelta felice che di certo eserciterà un notevole richiamo e contribuirà per tre giorni a movimentare una delle zone più caratteristiche del centro storico. Noi come amministrazione siamo vicini alla Fiera e al ruolo che svolge non solo per la nostra città”.

La quarta edizione di Nundinae sarà inaugurata venerdì prossimo 26 ottobre, alle 11.30 nella sala convegni del Parco delle Arti Musicali.