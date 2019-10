Lavori al Corso, cosa accadrà alla viabilità dopo gli interventi?

“Ma una volta terminata la posa della nuova pavimentazione, il tratto di Corso tra viale delle Rose e via Luigi De Crecchio, sarà riaperto al traffico auto?”. E’ la domanda che Riccardo Di Nola, consigliere comunale di Libertà in Azione, rivolge al sindaco di Lanciano Mario Pupillo e alla sua maggioranza.

“In questi giorni – dice Di Nola – abbiamo letto delle modifiche temporanee alla viabilità, che interesseranno il centro cittadino a partire da lunedì 22 ottobre [LEGGI QUI]. Modifiche che si rendono necessarie per continuare la sistemazione della pavimentazione anche nella parte alta del Corso. Informazioni dettagliatissime su doppi sensi di marcia, indisponibilità dei parcheggi, passaggi pedonali, volontà di limitare al minimo i disagi per pedoni, automobilisti, residenti e attività commerciali. Su cosa accadrà dopo la chiusura del cantiere, però, non c’è assolutamente chiarezza e dal Comune nessuno ha fornito indicazioni”.

Il consigliere di Libertà in Azione chiede al primo cittadino di spiegare finalmente ai lancianesi cosa accadrà al termine dei lavori, e cioè tra circa 2 mesi.

“Le macchine torneranno a transitare come avvenuto finora? - rimarca – i parcheggi attualmente esistenti saranno ripristinati o no? Ci saranno modifiche definitive ai sensi di marcia sul tratto e nelle traverse? Credo che Pupillo abbia il dovere di dare una risposta, senza imporre scelte non condivise, che andranno a impattare con forza sulla quotidianità dei nostri concittadini”.