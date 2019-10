Le confraternite tra passato e futuro in un incontro del Rotary Club Lanciano

Le confraternite di ieri, oggi e domani, come sono cambiate, come vivono e come saranno negli anni a venire. Si parlerà di questo nell’incontro organizzato dal Rotary Club Lanciano su “Le Confraternite tra passato, presente e futuro”, che si terrà domani, venerdì 19 ottobre, alle ore 17.30, nella sala Cinerini di Palazzo degli Studi in corso Trento e Trieste.

All’incontro, organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lanciano - Ortona, la Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d’Italia e con il patrocinio del Comune di Lanciano, dopo i saluti del presidente del Rotary Filippo Paolini e del sindaco Mario Pupilo, interverranno, mons. Emidio Cipollone, mons. Mauro Parmeggiani, assistente ecclesiastico nazionale della Confederazione delle Confraternite, Francesco Antonetti, presidente nazionale della Confederazione delle Confraternite d’Italia, il presidente del Rotary Club Chieti, Aurelio Bigi ed il ricercatore Giacomo De Crecchio. A moderare l’incontro, il giornalista Lucio Valentini.