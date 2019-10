Casapound Lanciano riqualifica la Fonte Grande di Civitanova

Una delle fonti medievali della nostra città tra erbacce e sporcizia. La Fonte Grande di Civitanova, l’unica sopravvissuta assieme alla Fonte del Borgo al passare del tempo, è da tempo lasciata ad erba incolta, calcinacci e pattume.

“Come avevamo annunciato nei giorni precedenti, abbiamo pulito questo luogo storico di Lanciano”. Così Marco Pasquini, responsabile cittadino del movimento. "In passato - continua Pasquini - qualche altra associazione si è messa a disposizione per riqualificare la fonte, ma a causa di questioni di autorizzazioni e smaltimento rifiuti, queste iniziative non sono proseguite. Il sito costituisce un punto fondamentale della storia della nostra città. Infatti, questa è l’unica fonte medievale esistente assieme a quella del Borgo che ad oggi è possibile visitare delle quattro fonti antiche dei quattro quartieri.”

"Noi non crediamo sia necessario un permesso scritto e le solite scartoffie burocratiche per amare la nostra città - prosegue il responsabile lancianese di CasaPound - perché è proprio a causa di questi meccanismi contorti che questo luogo storico ad oggi sembra un rudere, tra tombini di scolo aperti, buche nel terreno, immondizia. Il Comune deve adoperarsi per la messa in sicurezza della zona antistante la fonte, oltre che l’installazione di un cestino per la raccolta dei rifiuti. La cosa ancora più triste è sapere che le attuali generazioni non conoscono neanche l’esistenza di questa fonte, al contrario dei nostri genitori, dei nostri nonni che venivano abitualmente qui. In conclusione, - chiude la nota Pasquini - oltre al decoro che merita, metteremo nel modo più discreto possibile, una targa con la storia della fonte cosicché chiunque si voglia documentare possa farlo sul posto".