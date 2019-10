La Guardia di Finanza festeggia i 50 anni della sezione ANFI di Lanciano

Si sono ritrovati in piazza Pier Giorgio Frassati, di fronte la chiesa di San Pietro, i finanzieri di ieri e oggi, per celebrare il 50esimo anniversario della fondazione della sezione ANFI di Lanciano intitolata al finanziere "Oscarino Di Biase".

Autorità civili e militari si si soni ritrovate in piazza per giungere sino al monumento ai caduti della Guardia di Finanza, eretto 12 anni fa in via Fagiani, per la deposizione della corona di alloro. Alla cerimonia, presenti il sindaco di Lanciano Mario Pupillo, il comandante provinciale GdF di Chieti Colonnello Fiore Serafino, il comandante della GdF di Lanciano cap. Francesco Dascanio e il presidente dell'ANFI di Lanciano, Michele Laccisaglia.

“Siamo felici di essere oggi qui a rendere omaggio alla nostra Guardia di Finanza, - ha detto il sindaco Pupillo nel suo intervento - e siamo felici di poterci sentire al sicuro grazie al lavoro delle forze dell’ordine che, ogni giorno, lavorano per noi”.