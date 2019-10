C’è anche Lanciano tra i comuni scelti dall’Istat per il nuovo censimento

C’è anche il comune di Lanciano è tra i comuni individuati dall’Istat per il nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che sta prendendo il via in questi giorni. A partire da quest’anno, l'Istat adotterà un modello di rilevazione censuaria annuale e non più decennale, un sistema che consentirà di rilasciare informazioni continue e tempestive.

La nuova metodologia statistica prevede due tipologie di indagini: “areale” e “lista”. Nel comune di Lanciano entrambe le rilevazioni coinvolgeranno un campione stimato in circa 850 famiglie. Le rilevazioni si svolgono con modalità differenti, “compilazione online” e “intervista con rilevatore”: circa 150 famiglie dell'indagine “areale” riceveranno a casa la visita del rilevatore per l’intervista, mentre le rimanenti dell'indagine “lista” hanno già ricevuto dall’Istat una lettera intestata a firma del presidente dell'Istituto di Statistica con la quale è stata comunicata la password per la compilazione online del questionario.

I rilevatori che visiteranno le case per l'intervista sono selezionati tra il personale dipendente del comune di Lanciano e saranno muniti di tesserino di riconoscimento. I rilevatori stanno effettuando sopralluoghi all’esterno degli edifici delle zone assegnate per lasciare un avviso agli interessati e fissare un appuntamento per eseguire le interviste, che verranno effettuate nel periodo di tempo compreso tra il 13 ottobre e l'11 novembre. L’intervista sarà effettuata con la modalità del contatto “porta a porta”, esclusivamente nelle abitazioni delle famiglie campionate e precedentemente avvisate: il rilevatore munito di tablet Istat raccoglierà le risposte. In alternativa all'intervista “porta a porta”, le famiglie potranno scegliere di rispondere alle domande del rilevatore nel Centro Comunale di Rilevazione del Comune di Lanciano istituito nella Casa di Conversazione.

Contestualmente, ha avuto inizio e andrà avanti fino al 7 novembre la rilevazione da indagine lista, cui i cittadini potranno rispondere mediante la compilazione online del relativo questionario oppure tramite intervista telefonica, chiamando il numero verde 800811177: il servizio è attivo dall'8 ottobre al 20 dicembre dalle ore 9 alle ore 21, al di fuori di queste fasce orarie si potrà lasciare il proprio numero di telefono ed essere richiamati. Dall’8 novembre al 20 dicembre le famiglie che non avranno risposto al questionario via web o telefonicamente, saranno contattate per la compilazione del questionario con il supporto a domicilio del rilevatore munito di tablet o del personale nell'ufficio del Centro Censimento del Servizi Demografico del Comune di Lanciano allestito nella Casa di Conversazione (0872707250).

La rilevazione ha l’obiettivo di verificare le informazioni riguardanti la composizione delle famiglie, titoli di studio, occupazione e così via: le risposte fornite sono protette dalla legge sulla tutela della riservatezza (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003) e tutte le persone coinvolte nelle attività previste dal Censimento permanente sono tenute al segreto d'ufficio. Aderire al censimento è un obbligo di legge, le famiglie sono quindi tenute a rispondere fornendo i dati richiesti e sono previste sanzioni nel caso di violazione. Maggiori informazioni su www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni.