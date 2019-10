L’Estate Musicale Frentana sospende tutti i concerti

Dopo il Mastrogiurato [LEGGI QUI], anche l’associazione “Amici della Musica” - Fedele Fenaroli si arrende di fronte al mancato arrivo dei fondi pubblici e decide di sospendere tutti i concerti per la restante parte della stagione 2018.

E lo fa con poche righe tratte dalla delibera del Cda riunitosi ieri, mercoledì 10 ottobre. Le uniche poche righe necessarie a comunicare la sospensione di un’attività viva e di prestigio a Lanciano da 47 anni.

“L’associazione ‘Amici della Musica’ - Fedele Fenaroli, preso atto della precaria situazione economica in cui si è venuta a trovare per la mancata riscossione dei contributi pubblici attesi, nonostante l’assunzione personale da parte del Consiglio Direttivo di una esposizione bancaria, - si legge nella nota dell’associazione - si vede costretta a sospendere tutte le attività concertistiche programmate per la restante parte della stagione 2018”.

Decisione più che mai sofferta, ma ormai unica via possibile per evitare di continuare a contrarre debiti, a causa dei fondi promessi, ma che tardano ad arrivare, dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Lanciano. L’associazione “Amici della Musica”, come da preventivo di bilancio, deve ancora percepire 40mila euro dal Comune di Lanciano, 6.540 euro dalla Regione Abruzzo e 32.900 euro dal Mibact per il progetto della scuola di formazione e delle decentrate nei luoghi di interesse culturale del territorio.

“Restiamo comunque in fiduciosa attesa del versamento, - conclude la nota del Cda dell’EMF - entro breve termine, del contributo comunale promesso e confermato di recente dal sindaco di Lanciano, personalmente al presidente dell’associazione ‘Amici della Musica’ Fedele Fenaroli”.

Si conclude così prima del previsto, mettendo in un cassetto gli appuntamenti con la settimana di Santa Cecilia, il Gospel di Santo Stefano ed i tradizionali concerti di Capodanno, la stagione 2018 dell’Estate Musicale Frentana. Stagione che nell’estate appena trascorsa ha visto sul palco 21 concerti, 5 direttori, 3 solisti, 55 tra docenti, faculty e tutor e 382 allievi che, dall’inizio dell’anno, hanno svolto attività didattica e concertistica a Lanciano, con l’attribuzione di 242 borse di studio.