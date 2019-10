Lavori in corso Trento e Trieste, modifiche alla viabilità

Si terrà giovedì mattina la riunione per la riconsegna del cantiere per proseguire i lavori per il rifacimento della pavimentazione di corso Trento e Trieste.

Il nuovo lotto interesserà la zona compresa tra via Luigi De Crecchio e via Dalmazia, con la conseguente chiusura delle due strade. La viabilità, per un tempo limitato, verrà modificata, istituendo il doppio senso di marcia su tutto viale delle Rose e nel tratto di via Battisti compreso tra via De Crecchio e piazzale Dellarciprete, permettendo così alle auto di aggirare il cantiere.

“L’importanza di dare un nuovo volto al Corso principale della città non può però influire negativamente sul commercio e sull’economia. - afferma l’assessore alla Mobilità, Francesca Caporale - Tra meno di due mesi inizieranno le festività natalizie, momento fondamentale per gli acquisti e per le attività, che necessitano di una viabilità fluida e senza intoppi, motivo per cui la riapertura di queste due arterie dovrà avvenire in tempi rapidi”.