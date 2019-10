Torna domenica la Stralanciano nelle vie del centro città

Il centro cittadino torna ad ospitare campioni ed appassionati di sport all’aria aperta domenica 7 ottobre con la 39esima edizione della Stralanciano, organizzata dall’Asd We Run Lanciano.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in Comune da Giacinto Verna, Claudio Bellisario e Franco Morena e alcuni atleti che parteciperanno alla competizione alla presenza del sindaco Mario Pupillo. Tutto pronto, dunque per la Stralanciano, in programma domenica 7 ottobre con ritrovo dei partecipanti dalle ore 8 in piazza Plebiscito e partenza gare ore 10.

Per chi decide di partecipare alla Stralanciano - che da piazza Plebiscito si snoda lungo corso Trento e Trieste, corso Bandiera, via Del Mare, proseguendo per il quartiere di Olmo di Riccio, via Panoramica, via per Frisa e Pozzo Bagnaro, per poi risalire dal mercato coperto a piazza Plebiscito - ci sono diverse possibilità di scelta.

Si può partecipare alla gara non competitiva o camminata, di 5 chilometri, quindi un solo giro del percorso, oppure alla Stralanciano, che prevede due giri per un totale di 10 chilometri e infine, per ragazzi e bambini, sono previsti percorsi più brevi a cura della Nuova Atletica Lanciano. A fine gara, sarà organizzato un pasto veloce (pane, olio, pomodoro, pizza, dolci e frutta) per ‘ristorarsi’ delle fatiche fatte.

“Anche quest’anno – ha commentato in conferenza stampa Giacinto Verna – contiamo di organizzare non soltanto una competizione sportiva, ma soprattutto una giornata di festa all’aperto, in cui tutti i cittadini possano ritrovarsi per trascorrere la domenica. Per questo aspettiamo con grande soddisfazione i tanti campioni che arriveranno a Lanciano, ma anche tante famiglie e bambini”.

Per le iscrizioni si può contattare il gruppo “Asd We Run” via mail stralanciano@csenabruzzo.net o la pagina Facebook “We Run Lanciano”.