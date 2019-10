Studenti e Legambiente insieme per "pulire il mondo dai pregiudizi"

“Puliamo il mondo dai pregiudizi” è l’iniziativa portata avanti dalla scuola media "Mazzini", ma che coinvolge tutto l'istituto comprensivo "Mario Bosco", in collaborazione con Legambiente ed ANFASS, per sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell’ambiente e più in particolare alla raccolta differenziata.

Domani, giovedì 4 ottobre, dalle 10.30 alle 12.20, gli alunni della Mazzini, insieme ai bambini delle scuole “Maria Vittoria” ed “Eroi Ottobrini”, effettueranno, insieme ai ragazzi dell’ANFASS, la raccolta differenziata nelle immediate vicinanze delle scuole e nella zona industriale di Lanciano.

Le zone che saranno “bonificate” sono piazzale Cuonzo e parte della zona industriale, la scuola degli Eroi Ottobrini con tutto l’isolato, il giardino della scuola Maria Vittoria insieme all’area del monumento ai Martiri del VI Ottobre e tutto il giardino della scuola Mazzini.