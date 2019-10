Rubinetti a secco, nove scuole chiuse a Lanciano

Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha ordinato per domani giovedì 4 ottobre la sospensione delle attività didattiche in nove scuole che si trovano nelle zone interessate dall'interruzione dell'erogazione dell'acqua da parte della Sasi, prevista dalle ore 7 di domani fino a tarda sera [LEGGI QUI].

La Sasi ha comunicato che la sospensione dell'erogazione per l'esecuzione di lavori di riparazione alla condotta principale in Località San Salvatore di Casoli e Borrechi di Castel Frentano riguarderà alcune zone del Comune di Lanciano; nello specifico come da nota pubblicata sul sito www.sasispa.it “Iconicella, Villa Stanazzo, Colle Pizzuto, Villa Andreoli, Re di Coppe, Serre, Camicie, Torre Marino, Madonna del Carmine, Nasuti, Spaccarelli, Sant’Amato, Costa di Chieti, Marcianese, Gaeta, Follani, Villa Elce, Villa Pasquini, Fontanelle, Villa Martelli, S.Onofrio, Rizzacorno, Colle Campitelli, Viale Cappuccini, dalla Rotonda di Marcianese fino alla Chiesa di San Pietro, via Decorati V.Militare, via Brigata Maiella, Via Rosato e traverse, via Tinari e traverse, via Don Minzoni, via Gaeta, via Borsellino e via Silone”.

Per meglio precisare e individuare le zone, soprattutto nell'interesse dell'utenza scolastica e delle famiglie, il sindaco Pupillo e l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacinto Verna hanno richiesto ai responsabili della Sasi di indicare puntualmente le scuole interessate dalla sospensione dell'erogazione dell’acqua.

Sulla base di questa ulteriore informativa, il sindaco Mario Pupillo ha ordinato la sospensione delle attività didattiche per motivi igienico-sanitari giovedì 4 ottobre nelle seguenti scuole:

Nido comunale “Il Sorriso” Marcianese

Scuola infanzia e primaria Marcianese

Scuola infanzia Madonna del Carmine

Scuola infanzia “Gianni Rodari” Villa Andreoli

Scuola infanzia Villa Martelli

Scuola infanzia Villa Gaeta

Scuola primaria “Giardino dei Bimbi” Iconicella

Scuola infanzia Ina Cappuccini quartiere San Giuseppe

Scuola elementare Rocco Carabba

In tutte le altre scuole non presenti nell'elenco le lezioni si svolgeranno regolarmente.





Scuole aperte, invece, a Fossacesia e Mozzagrogna, ma verrà sospeso il servizio di mensa scolastica e di rientro pomeridiano. Quindi a Fossacesia e Mozzagrogna tutte le scuole dell’infanzia avranno l’uscita alle ore 13 e le scuole primarie avranno l’uscita alle ore 13.30.