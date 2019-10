Interrogato il quinto componente della banda della rapina: "Ho solo fatto da autista"

Si è tenuto stamattina nel carcere di Lanciano l'interrogatorio di garanzia di Bogdan George Ghiviziu, il quinto membro della banda della rapina alla Villa Martelli arrestato nella serata di sabato scorso [LEGGI].

Il 26enne romeno, assistito dall'avvocato Paolo Sisti, ha risposto alle domande del giudice. Ha ammesso di aver partecipato alla rapina, ma solo con il ruolo di autista. "Non è entrato in villa – ha detto il legale a zonalocale.it – quindi non ha potuto riferire di quanto accaduto all'interno. Sulla fuga di sabato ha detto di essersi sentito braccato ed essere fuggito istintivamente".

Sulla fuga, inoltre, il 26enne ha scagionato il convivente della madre arrestato sempre sabato scorso con l'accusa di favoreggiamento e scarcerato ieri [LEGGI]. Secondo la ricostruzione di Ghiviziu, l'uomo lo stava semplicemente accompagnando sul posto di lavoro della madre ed era totalmente all'oscuro della rapina.