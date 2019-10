Rapina Martelli, scarcerato il "fiancheggiatore"

E’ stato scarcerato, Gheorghe Traian Jacota, il romeno 48enne accusato di aver aiutato nella fuga il quinto uomo, Bogdan George Ghiviziu, 26 anni, della rapina ai danni dei coniugi e fermato nella maxi operazione portata avanti congiuntamente da carabinieri e polizia sabato scorso nelle campagne alle porte di Lanciano [LEGGI QUI].

L’uomo è accusato di favoreggiamento ma, nell’udienza di convalida, ha detto al giudice che non sapeva nulla della rapina e che Ghiviziu gli aveva solo chiesto un passaggio in macchina. Da qui la decisione del giudice di scarcerarlo.

Intanto ieri il giudice delle indagini preliminari di Caserta ha convalidato l’arresto di Alexandru Bogadan Coltenau, 26 anni, arrestato venerdì scorso per ricettazione. Ora non resta che attendere che la Procura lo incrimini anche per la rapina di Lanciano.