Le fisarmoniche si sfidano in concorso a Lanciano

Week end di grandi concerti per l’Associazione “Amici della Musica”- Fedele Fenaroli che, dopo la formazione orchestrale dell’Estate Musicale Frentana, continua nel suo percorso di musica e didattica.

Un concerto sabato 29 settembre, alle ore 21, al Parco delle Arti Musicali e ben due, alle ore 18 e alle 21, domenica 30 settembre, al teatro Fenaroli. Il tutto collegato al 28esimo Concorso Internazionale “Premio Lanciano” per la fisarmonica classica e varieté, il 2° Concorso Internazionale “Premio Lanciano” per tutti gli strumenti e il Premio Internazionale “Vladimir Desfamilnov” per fisarmonicisti/concerti.

Questi i concerti finali che chiuderanno una 5 giorni di formazione che vede la partecipazione di centinaia di strumentisti provenienti da diverse parti del mondo che, ancora una volta, dopo le fatiche estive, tornano ad animare ed a rendere viva la Cittadella della Musica di Lanciano.