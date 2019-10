L’Associazione Vocea Romanilor Vastesi: "Auspichiamo pene esemplari. Il nostro popolo è onesto"

A seguito del grave fatto criminoso accaduto a Lanciano nella notte di sabato 23 settembre, dove le vittime hanno subito gravi danni fisici morali e materiali, l’Associazione Vocea Romanilor Vastesi esprime la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia del dott. Martelli e condanna profondamente le azioni dei tre aggressori di origine rumena.

La comunità rumena porge vivissimi complimenti alle forze dell’ordine e all’Autorità Giudiziaria per la rapidità con la quale sono stati identificati e arrestati i colpevoli. È auspicabile che la pena che verrà inflitta ai colpevoli possa essere adeguata alla gravità del fatto commesso e che sia da monito per eventuali futuri malintenzionati.

È obiettivo della comunità rumena mantenere i migliori rapporti possibili con la società italiana in quanto rappresenta la comunità più grande per numero di residenti e la meglio integrata e collaborativa nella struttura sociale ospitante. È nostra speranza che fatti di questo genere non indeboliscano l’immagine del popolo rumeno o far crescere sentimenti di xenofobia nei confronti di un popolo che fortunatamente è costituito da persone oneste e corrette che hanno scelto di vivere e lavorare in Italia.

Dott.ssa Irina Ilona Lazar

Presidente Ass. Vocea Romanilor Vastesi