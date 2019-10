Ripartono i lavori al corso: divieti di sosta e percorsi dei bus modificati

Dopo lo stop estivo e per le Feste di Settembre, ripartono i lavori per il rifacimento della pavimentazione nella parte alta di corso Trento e Trieste.

Per questo motivo, è stato istituito il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione per giovedì 27 settembre, dalle 14.30 alle 17, in viale delle Rimembranze (nel tratto compreso tra via De Crecchio e Viale delle Rose), in via Battisti (nel tratto tra Viale delle Rose e via De Crecchio), su tutto Viale delle Rose per il transito dei mezzi pubblici del trasposto urbano. I lavori riprenderanno dopo la breve pausa estiva dall'intersezione con via De Crecchio verso l'ex ippodromo Villa delle Rose.

Si rende pertanto necessario, per un periodo limitato di tempo, una parziale modifica dei percorsi dei bus urbani. Giovedì 27 dalle 14.30 alle 17 saranno testati i nuovi percorsi: la giornata e gli orari sono stati scelti per minimizzare l'impatto sulle attività commerciali della zona, che solitamente osservano il turno di riposo proprio il giovedì pomeriggio.

Inoltre, è stata pubblicata l'ordinanza di chiusura al transito del tratto carrabile di corso Trento e Trieste, dalle 8.30 alle 18.30 di giovedì 27 e venerdì 28 settembre, per consentire le ispezioni tecniche con georadar da parte della ditta Geosoil di Pescara incaricata delle ulteriori verifiche inerenti i sottoservizi presenti nel tratto.