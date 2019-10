Sant’Amato al buio, stato di abbandono e poca sicurezza

“Una parte di contrada Sant'Amato risulta essere totalmente in stato di abbandono". E’ questa la denuncia di CasaPound Lanciano, per bocca del responsabile cittadino del movimento, Marco Pasquini.

“Abbiamo riscontrato la quasi totale assenza di punti di illuminazione e, nei pochi punti in cui sono presenti, pali con componenti elettrici esposti. - commenta Pasquini - Inoltre la folta vegetazione ai lati della strada invade in alcuni punti anche la carreggiata, per non parlare poi del solito manto stradale degradato, una costante purtroppo nella nostra città".

Stato di abbandono e quindi poca sicurezza, è ciò che denuncia CasaPound. "La mancanza di punti luce e la vegetazione circostante favoriscono indubbiamente la presenza di criminali - prosegue Pasquini - Infatti, una attività di spaccio di droga nelle strade della contrada è stata denunciata dai residenti."

"Questa parte di Sant'Amato, come altre contrade, è completamente insicura, in stato di abbandono e profondamente degradata. - conclude il responsabile cittadino di CPI - Ribadiamo con forza che oltre al centro cittadino, ormai anch'esso preso d'assalto dai malviventi, è necessario un intervento concreto sulle contrade, per garantire la sicurezza dei cittadini su tutto il territorio comunale".