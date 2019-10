Riapertura al traffico leggero del cavalcavia di Torre Marino

Il cavalcavia di contrada Torre Marino sulla ferrovia Sangritana riaprirà al traffico leggero a partire dal lunedì 1° ottobre. È l'esito dell'incontro tecnico che si è tenuto questa mattina nel Comune di Lanciano alla presenza del sindaco Mario Pupillo, dell'assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna, del dirigente settore Lavori Pubblici Luigina Mischiatti e dell'ingegnere Antonio Giancristofaro, incaricato di svolgere le analisi e gli approfondimenti sui materiali del cavalcavia dopo le scosse di terremoto del 14 e 16 agosto scorso [LEGGI QUI].

Le prime verifiche, condotte dall'ing. Giancristorafo tramite analisi di laboratorio svolte dalla Labortest, hanno evidenziato criticità del cemento e del materiale ferroso dell'impalcato che saranno approfondite con ulteriori analisi nei prossimi giorni; nel frattempo, saranno predisposte le procedure necessarie a riaprire il cavalcavia parzialmente al traffico, in totale sicurezza, a partire da lunedì 1° ottobre e in quanto collegamento importante tra la statale 84 e le contrade Torre Marino e Santa Maria dei Mesi.

Il transito sarà consentito con le seguenti prescrizioni di sicurezza che verranno disposte con apposita ordinanza del settore Programmazione Urbanistica: senso unito alternato, limitazione di velocità a 30km/h e divieto di transito ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate.

“Stiamo procedendo nei tempi previsti, le indagini di laboratorio hanno evidenziato delle criticità che impongono approfondimenti e un'ulteriore riflessione sulle azioni da intraprendere per dare una soluzione in tempi ragionevoli alla cittadinanza e nel rispetto del documento unico di programmazione, nonché del piano triennale dei lavori pubblici in cui è inserito questo intervento. - dichiara l’assessore Verna - La nostra priorità è stata e sarà sempre la sicurezza dei nostri concittadini: le analisi e le verifiche che hanno richiesto la chiusura del cavalcavia per essere svolte sono in via di conclusione e questo consentirà di riaprire al traffico, seppure con alcune prescrizioni, la strada a servizio della contrada Torre Marino”.