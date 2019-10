Firmata convenzione Regione-Comune: in arrivo 50 mila euro per il Mastrogiurato

L'assessore alla Cultura Marusca Miscia ha firmato questa mattina, nella sede regionale di Pescara, la convenzione con la Regione Abruzzo per l'erogazione del contributo regionale 2017 di 50mila euro destinato all'associazione Il Mastrogiurato di Lanciano.

Il Comune di Lanciano, dopo aver firmato la convenzione con la Regione, ne attiverà una a sua volta con l'associazione Il Mastrogiurato per procedere, entro un mese, all'erogazione del contributo. La riunione tecnica sulle convenzioni tra Regione e Comuni cui appartengono le Associazioni destinatarie dei contributi si è tenuta venerdì 14 settembre a l'Aquila, con la presenza del personale dell'ufficio Cultura del Comune di Lanciano. Oggi l'assessore Miscia ha firmato la convenzione a Pescara con la Regione.

Il contributo di 50mila euro che la Regione ha destinato all'Associazione Il Mastrogiurato per l'annualità 2017 sarà erogato con modalità diverse rispetto al passato, per via delle procedure di rendicontazione delle spese secondo i criteri previsti per i finanziamenti FSC. La Regione Abruzzo, come sottolineato dal consigliere regionale delegato alla Cultura Luciano Monticelli, sta già predisponendo gli atti per il contributo 2018. Il Comune di Lanciano sarà il soggetto attuatore dell'intervento culturale e curerà le attività di contabilizzazione, monitoraggio e rendicontazione del progetto relativo alla manifestazione.

“Le amministrazioni Pupillo hanno sempre sostenuto sia economicamente che culturalmente l'associazione Il Mastrogiurato, con contributi comunali pari a 190mila euro dal 2011 al 2017 e con un'attività costante di collegamento e dialogo con il governo di centrosinistra della Regione Abruzzo. - commenta l’assessore Marusca Miscia - È infatti grazie alla proficua collaborazione tra Comune e Regione che sono stati centrati due risultati fondamentali per Lanciano e il Mastrogiurato: l'inserimento della Rievocazione storica quale evento di rilevanza regionale e quindi destinataria di fondi speciali (50mila euro annui) in una legge dedicata, al pari della Perdonanza Celestiniana dell'Aquila e della Giostra Cavalleresca di Sulmona; il contributo straordinario regionale di 125mila euro del 2016 a copertura delle annualità precedenti.- spiega - Gli eventi di rilevanza internazionale che Il Mastrogiurato è capace di promuovere e realizzare negli anni meritano la nostra attenzione e il sostegno convinto della Regione Abruzzo, in quanto capaci di generare un ritorno importante per la città di Lanciano e il comprensorio Frentano, non solo dal punto di vista culturale ma anche economico”.