L'Amministrazione comunale di Lanciano, in collaborazione con l'Asd Circolo Tennis Lanciano, organizza 20 corsi gratuiti di avviamento al tennis per i ragazzi lancianesi. Le lezioni, due a settimana, si terranno gratuitamente fino al 16 giugno 2019. I corsi, riservati a 20 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 15 anni (nati dal 2003 al 2014) e residenti a Lanciano, si terranno nella Scuola di Avviamento al Tennis del CT Lanciano, in via Santo Spirito 128.

Le domande per partecipare al bando vanno redatte secondo il modello disponibile sia online in formato digitale nel sito istituzionale all'indirizzo www.bit.ly/domanda_corsitennis2018 che all'URP in formato cartaceo; alla domanda, che deve essere presentata entro e non oltre le ore 12 di venerdì 19 ottobre 2018 tramite PEC all'indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it oppure consegnandola all'URP (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30) va allegata la dichiarazione ISEE rilasciata nel 2018.

Qualora le domande superino le 20 unità, si procederà a stilare una graduatoria secondo i requisiti del reddito Isee più basso e della minore età del bambino. I primi 20 nominativi che verranno pubblicati sul portale comunale accederanno ai corsi gratuiti, con scorrimento in caso di rinuncia o di assenza prolungata non giustificata.

Maggiori informazioni sono disponibili nell'Avviso Pubblico disponibile online sul sito istituzionale all'indirizzo www.bit.ly/avviso_corsitennis2018 o telefonando direttamente al personale del Settore Attività Turistiche e Sportive di largo Tappia, 7 ai numeri 0872 707409 – 707434 – 707413.