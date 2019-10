Colasante prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Antonio Colasante, noto imprenditore abruzzese operante nell’ambito della sanità pubblica, e l’amministratore della Società Hospital Service Srl, ieri, 18 settembre 2018, sono stati prosciolti con formula piena all’esito dell’udienza preliminare dal reato di abuso di ufficio.

Prosciolti anche i dirigenti e funzionari della Azienda Sanitaria della Regione Molise in ordine all’affidamento dei servizi di lavanolo e di sterilizzazione, servizi che le società del gruppo Colasante prestano da anni in favore di numerose strutture ospedaliere in varie Regioni d’Italia.

Il giudice del Tribunale di Campobasso, ieri, ha ritenuto l’accusa insussistente ed il Colasante e l’amministratore della Hospital Service Srl non responsabili di alcun reato.