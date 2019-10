Si chiudono le Feste, bagno di folla per Massimo Ranieri

Bagno di folla, ieri, domenica 16 settembre, per la chiusura delle Feste di settembre 2018 e, soprattutto, per il concerto di Massimo Ranieri. Una piazza Plebiscito gremita fino all'inverosimile ha cantato insieme al cantante e attore napoletano le sue più belle canzoni, in uno spettacolo che da tempo non si vedeva alle Feste di settembre.

Folla già dal tardo pomeriggio in occasione della solenne processione in onore della Madonna del Ponte che, complici il bel tempo ed il fine settimana, ha visto una grande, seppur poco composta, partecipazione di pubblico in tutte le vie del centro, fino al rientro della statua nella cattedrale in piazza.