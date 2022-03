Divieto di vendita di lattine e bottiglie di vetro durante la "Notte chiara" e "Baciami piccina"

Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha firmato due ordinanze di divieto della vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nei giorni 11, 12, 18 e 19 agosto, in occasione degli eventi Notte Chiara (11-12 agosto) in piazza Martiri 6 Ottobre e Baciami Piccina (18-19 agosto) in piazza Garibaldi.

Le ordinanze sono state emesse a tutela dell'incolumità pubblica e in relazione alle prescrizioni di safety e security richieste dagli organi deputati alla tutela della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno del 7 giugno 2017.

Il divieto, si legge nelle ordinanze 189 e 191, è rivolto ai “titolari delle attività commerciali, comprese quelle insistenti su aree pubbliche e degli ambulanti itineranti, ai titolari delle attività artigianali con vendita di prodotti alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano all’interno dell’area interessata dalle iniziative”.