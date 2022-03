Conclusa la prima edizione del torneo Basketland all’insegna della solidarietà

Sì è conclusa domenica scorsa la prima edizione del torneo Basketland a Villa delle Rose, organizzato da Emanuele Di Campo, Nicolò Carosella, Simone della Bella, Matteo Maccarone e Giovanni Mancò.

Quindici squadre nel torneo maschile, otto al torneo misto. Circa 60 atleti iscritti. Il torneo maschile è stato vinto dagli Sponsorizzati e il misto dai Senza nome.

La manifestazione sportiva ha avuto anche una connotazione solidale. Sono stati infatti raccolti 1.000 euro per la scuola di Katana, in Africa per la onlus Davide Orecchioni. Nota di colore: in campo anche l’assessore a Viabilità e Commercio, Francesca Caporale.