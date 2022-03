Incidente in moto a Lanciano, 17enne muore in ospedale

È morto dopo il ricovero in ospedale per le gravi ferite riportate nell'incidente avuto con la sua moto nel quartiere Marcianese di Lanciano.

Davide Valente di soli 17 anni è deceduto al "Renzetti" di Lanciano dopo esservi stato trasportato dal 118 in seguito a un incidente in via Follani poco prima delle 22. Il ragazzo con la sua moto sarebbe andato a sbattere contro un'automobile in sosta. Tremendo l'impatto, con il giovane finito nel cortile di una villetta.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, dopo circa un'ora di tentativi di salvarlo, il minorenne è morto.