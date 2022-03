Filippo Paolini è il nuovo presidente del Rotary Club di Lanciano

Dopo un anno “dedicato ai giovani ed al territorio”, come dice lei, si è concluso l’anno di presidente del Rotary Club di Lanciano di Licia Caprara. Ieri sera infatti, con la calorosa presenza di numerosi soci ed ospiti si è svolta ieri sera l'annuale cerimonia del "Passaggio del Martelletto" del Rotary Club Lanciano. Il nuovo presidente, in carica per il prossimo anno, è l’avvocato ed ex sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

Ad affiancare il nuovo presidente è il consiglio direttivo composto da Giacomo De Crecchio (vicepresidente) Francesco Scioli (segretario), Andrea Colantonio (tesoriere), Licia Caprara (past president), Alberto D’Alessandro (presidente designato per l’anno 2019/2020).

Prefetto del club Roberto Di Menno Di Bucchianico. Comunicatore, Piero Farina. Consiglieri: Belfiore La Morgia, Mario La Morgia e Simona Auriemma.