Storia, foto e itinerari nella nuova guida di Lanciano

E’ già nelle librerie la nuova guida di Lanciano a cura della casa editrice Nuova Gutemberg ed edita da Vittorio Renzetti. 192 pagine e più di 200 foto per una guida che parte da lontano, dal mito di Enea e poi Anxa, fino ad analizzare e descrivere i quartieri storici, le tradizioni e i monumenti della nostra città.

“Mio padre aveva concluso il suo lavoro nel maggio 2017 - ci dice l’architetto Piergiorgio Renzetti, figlio di Vittorio - e noi abbiamo solo dovuto rimettere insieme i pezzi e concludere graficamente il tutto, ma il lavoro è totalmente suo. Si tratta di una guida che vuole sviscerare la storia pazzesca della città, che anche tanti lancianesi non conoscono - prosegue Renzetti - e poi dare una visuale a 360 gradi sul centro storico e sulle possibilità che Lanciano offre a chi viene in città per la prima volta”.

Una guida per conoscere le origini di Lanciano e girare tra i suoi quartieri alla scoperta di piccoli tesori, magari ancora nascosti e angoli meno conosciuti anche a chi la vive da sempre. Non mancano inoltre itinerari alla scoperta del territorio, dalla Costa dei Trabocchi alla Majella.

E’ possibile trovare la guida nelle librerie di Lanciano, nelle edicole e nella Bottega del Viaggiatore Errante in via dei Frentani.