A Treglio "Serata di solidarietà" in favore dei bimbi emopatici

Una “Serata di solidarietà” in favore dell'Agbe di Pescara. Si svolgerà il prossimo 8 luglio a Treglio e verranno raccolti fondi in favore dell’Associazione genitori bambini emopatici.

L'iniziativa è del Comune di Treglio, in collaborazione con la Pro Loco, con l'associazione Treglio Affresco, la Parrocchia di Treglio e con il Teatro Studio. Si comincerà alle 19 con “Incontriamo l'Agbe”: al Teatro Studio il presidente onorario dell'associazione, Massimo Parenti, e la psicologa referente Agbe, Victoria Marcucci racconteranno ai presenti l'associazione in cui operano.

Alle 21, in piazza San Giorgio, teatro all'aperto: andrà in scena la commedia “Arturo lo chef in Sudamerica”, di e con Stefano Angelucci Marino. Sempre in piazza saranno attivi diversi stand gastronomici. “E il ricavato dalla vendita di prodotti di street food e bevande – spiega la consigliera comunale Giuseppina Di Renzo – sarà interamente consegnato all'Agbe e contribuirà alla realizzazione della seconda Casa Agbe. Inoltre in qualsiasi momento si potranno effettuare donazioni. Speriamo – aggiunge – che arrivino in tanti”.

All'organizzazione dell'evento hanno collaborato anche Alessandro Bianco e Carmen Contartese. “Un momento di solidarietà importante, a cui teniamo particolarmente – sottolinea il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella – e ci auguriamo che ci sia un'ampia e sentita partecipazione”.