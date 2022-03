"The woman in red" per il secondo appuntamento con i Giovedì del Gusto

Secondo appuntamento con Taste of Lanciano domani, 5 luglio dalle 20.30 presso il centro di Lanciano, con la seconda serata di "cena sotto le stelle" nell’ambito de “I Giovedì dello Shopping e del Gusto”, organizzati dal Comune di Lanciano, per animare le serate estive del centro città con shopping, musica e buon cibo. Si tratta di 5 appuntamenti con la “Costellazione del gusto” nel cuore di Lanciano con un’unica tavolata ideale che unisce il centro storico e il centro città; 15 ristoranti collocheranno i tavoli all’aperto e proporranno altrettanti menù al prezzo di 15 o 20 euro.

Il tema della serata del 5 luglio sarà "The Woman in Red"; l’invito a tutti i partecipanti è infatti a tirare fuori dagli armadi le spalline anni '80 e ad uscire per la serata con le acconciature cotonate, tanto in voga all'epoca, e gli outfit completamente rossi, prendendo ispirazione dall'omonimo film del 1984 con la colonna sonora meravigliosa di Stevie Wonder.

In questa seconda serata sarà possibile giocare con le stravaganze e gli eccessi degli sfavillanti anni '80, colorati per l'occasione di rosso, per trasformare la serata in una vivacissima kermesse all'insegna della passione e, perché no, dell'amore, allo stesso modo del protagonista del film quando incontra la bellissima "donna in rosso". Via dunque alle spalline esagerate, pantaloni a vita alta, tailleur sgargianti, giacche oversize, t-shirt extra-large, pelle, lamé, righe, pois, cinture con fibbie enormi, acconciature cotonate e permanenti come se non ci fosse un domani, make-up fucsia, verdi e azzurri e quanto di più eccessivo si può.

L'appuntamento per la cena sotto le stelle è con i ristoranti aderenti del centro città: La Torre Lanciano, Spazio 33, Ristorante Taverna Del Marinaio, Osteria Patria Lanciano, Il Chiostro, Ristorante La Corona Di Ferro, Ristorante Ai Vecchi Sapori, Osteria 101, Natural Bistrot, PUB Tamarillo Brillo, Il Pastore Abruzzese, Taverna Anxa, Ristorante Pizzeria da Carlino, Birreria La Porta, Amici della forchetta

Ma la serata non finisce qui: in piazza Plebiscito dalle 22 appuntamento con "Area protetta" in concerto con un repertorio in tema con la serata "I favolosi anni ’80". Inoltre saranno organizzate, a partire dalle 21.30, delle visite guidate alla chiesa di Santa Chiara a cura di Domenico Maria del Bello, nell'ambito del Progetto Chiese Aperte 2018 dell'Associazione La Santa Casa; evento in collaborazione con l'Arciconfraternita della Morte e Orazione.