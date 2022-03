Via Osento, Casapound convoca assemblea pubblica

Dopo aver incontrato i cittadini di Villa Stanazzo, CasaPound terrà un’assemblea pubblica nel parco di via Osento questa sera, 29 giugno, alle ore 21, riguardante le informazioni raccolte e le problematiche relative all’area.

“Dopo aver riqualificato più volte il parco in questione - in una nota Marco Pasquini, responsabile cittadino di CasaPound Italia - abbiamo deciso di indire un'assemblea pubblica per parlare con la cittadinanza delle problematiche e dei progetti futuri”.

"Ricordiamo - conclude Pasquini - che la situazione di degrado in cui versa l'area è stata da noi portata anche sul tavolo del vicesindaco Giacinto Verna. Inoltre, abbiamo raccolto informazioni che in occasione dell’incontro, questo venerdì alle ore 21 nel parco, renderemo note alla cittadinanza."