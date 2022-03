Nubifragio si abbatte su Lanciano, strade e sottopassi allagati

Strade e piazzali allagati, sottopassi invasi dall’acqua, auto bloccate, traffico in tilt, asfalto divelto e tombini saltati. E’ questo il triste bilancio delle violente piogge di ieri pomeriggio, venerdì 22 giugno.

“La prima cosa importante: nessuno si è fatto male, non ci sono segnalazioni di problemi a persone. - commenta il sindaco Mario Pupillo dopo dell’emergenza - Come avete visto è stata una precipitazione di eccezionale intensità, caduta al suolo in pochissimi minuti causando seri problemi alla viabilità, ma non solo”.

Tanti i disagi anche nei locali e negozi come nel centro commerciale “Lanciano” o alla Sevel di Atessa. Completamente allagato il palazzetto dello sport, dove erano in corso le prove di un saggio di danza

"Anche questa mattina continueremo a monitorare tutto il territorio, - assicura il vicesindaco Giacinto Verna - con l'aiuto e la collaborazione della nostra Polizia Municipale e dei nostri uffici tecnici, coordinati dall’ingegner Fausto Boccabella".