Alloggi comunali, all’assemblea assenti Ater e Comune

Oggi, 23 giugno 2018, nel quartiere Santa Rita di Lanciano, si è svolto l'incontro pubblico con gli assegnatari degli alloggi ERP convocato a seguito della pubblicazione della video inchiesta [LEGGI QUI] prodotta da AS.I.A USB LANCIANO (associazione Inquilini e Abitanti).

A partecipare all'assemblea con gli inquilini sono stati invitati i responsabili dell'ATER Lanciano - Vasto e i componenti dell'assessorato alla casa del Comune di Lanciano. “Ma agli inviti rivolti - fanno sapere dall’USB Abruzzo - l'ATER non ha risposto e l'assessore Giacinto Verna ha anteposto i suoi impegni familiari. Pertanto, - spiegano - preso atto dell'insistente disinteresse nei confronti dei disagi vissuti dagli assegnatari, si è deciso di convocare un presidio di protesta in occasione del prossimo consiglio comunale a luglio”.

In quella data verrà richiesta la stipula immediata della convenzione tra Comune e sindacato degli inquilini AS.I.A. USB per garantire agli assegnatari il diritto alla rappresentanza sindacale; la calendarizzazione di un incontro tra assessore alla casa del Comune di Lanciano e rappresentanti del sindacato AS.I.A. USB; l’approvazione da parte del consiglio comunale di un documento ufficiale rivolto alla Regione Abruzzo in cui si richiede la nomina urgente di un nuovo commissario per l'ATER Lanciano - Vasto, così da colmare il vuoto odierno di un soggetto responsabile necessario al fine di portare avanti l'iter burocratico per la ristrutturazione degli alloggi; e la richiesta da parte del consiglio comunale di una risposta celere in merito alla domanda ufficiale avanzata dal sindacato AS.I.A. USB nei confronti della Regione Abruzzo per venire a conoscenza dell'ammontare corrente del Fondo Ex-Gescal a disposizione della Regione.