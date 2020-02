Caccia al tesoro con la Croce Rossa di Lanciano

Oggi, venerdì 15 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue, la Croce Rossa Italiana ha organizzato una caccia al tesoro con lo scopo di informare attraverso l’attività ludica i giovani sull’importanza della donazione del sangue e delle sue emocomponenti, sensibilizzare sulle tematiche riguardanti il mantenimento di uno stile di vita sano e sicuro e rendere protagonisti attivi i ragazzi che vi partecipano affinché diventino promotori di stili di vita sani, essi stessi, verso i loro stessi coetanei.

La caccia si terrà anche a Lanciano, dalle ore 16, in piazza Plebiscito. I partecipanti si troveranno ad affrontare una serie di prove che li costringeranno a mettersi in gioco e collaborare, ingegnarsi e raccogliere informazioni sulla donazione del sangue e sullo stile di vita che è necessario mantenere per poter donare.

La gara si terrà a livello nazionale e in palio ci saranno fantastici premi per le tre squadre che totalizzeranno il punteggio più alto come somma di tutte le prove. Potranno partecipare tutti i ragazzi che vanno dai 14 ai 32 anni ed iscriversi fino ad oggi, alle 16. Ogni squadra sarà composta da 6 partecipanti, ognuno dei quali verserà un contributo di iscrizione di 5 euro, per un totale di 30 euro a squadra.