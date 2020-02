La Notte del Parco, una maratona culturale a passeggio tra le arti

Una vera e propria maratona culturale, in cui andare a passeggio tra le arti in una serata tutta dedicata alla bellezza. E’ la quarta edizione della Notte del Parco, evento inserito all’interno della stagione dell’Estate Musicale Frentana organizzata dall’associazione “Amici della Musica”, in programma per sabato 16 giugno, dalle ore 17 fino a notte fonda, nel Parco delle Arti Musicali in largo dell’Appello, a Lanciano.

Si parte alle ore 17, nei locali del Parco delle Arti Musicali, con una sezione dedicata alla poesia, a cura del vice presidente dell’associazione Antonio Spadano. A leggere i propri componimenti ci saranno Angela Braccia, Camillo Carrea, Irene Giancristofaro, Andrea Magno, Tonia Orlando, Marina Simone. A seguire, alle 18, proseguiranno le celebrazioni per il bicentenario della morte di Fedele Fenaroli con una lezione concerto sul Maestro frentano a cura di Lisa La Pietra. Alle 19, spazio alla letteratura, con la presentazione del libro di Mimmo Locasciulli “Come una macchina volante”.

Dalle ore 20.30, ci si sposterà nel chiostro del Parco delle Arti Musicali con ben tre concerti all’aperto. Alle 20.30 Guitar Ensemble Fenaroli con le venti chitarre di Orlando Volpe, alle 21.30 sarà la volta del concerto finale del seminario di Flamenco, con musica e danza a cura di Francesco Ciancetta e per concludere, l’appuntamento musicale clou della serata.

Alle 23, sempre nel chiostro del Parco delle Arti Musicali, concerto dell’artista abruzzese Mimmo Locasciulli, che ha collaborato con i più grandi musicisti del panorama italiano da Francesco De Gregori a Frankie Hi NRG, in trio con piano, contrabbasso e sax per concludere la serata con la grande musica, nel tradizionale stile EMF.

La passeggiata tra le arti, però, non si conclude qui. E’ infatti ancora possibile visitare la mostra filatelica Filanxanum 2018, sarà allestita anche una mostra fotografica a cura dell’associazione Social Photography Street 6212 e sarà presente la Delegazione di Lanciano del FAI per raccogliere firme per il trabocco del Turchino come “luogo del cuore” e sorprese alla scoperta della storia di Lanciano.

Inoltre, per l’intera serata sarà possibile degustare finger food, accompagnati dal vino delle migliori cantine locali, grazie ai ristoranti di Taste of Lanciano che proporranno un aperitivo ad hoc per godersi musica, arte, poesia e fotografia, sorseggiando un buon bicchiere di vino.

L’ingresso alla Notte del Parco è completamente gratuito.