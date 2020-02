Da Villa Stanazzo, in 70 scrivono alla Sasi

Sono circa 70 i residenti di contrada Villa Stanazzo a Lanciano che hanno scritto al presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, ed al sindaco Mario Pupillo, a seguito delle regolari improvvise interruzioni della fornitura idrica avvenute nell’ultimo periodo.

“Anche quest’anno, come già lo scorso anno, quasi ogni sera dalle ore 22 alle 7 del mattino successivo, si verifica l’improvvisa interruzione totale della fornitura idrica, senza alcun preavviso e senza alcuna apparente giustificazione. - si legge nella lettera - Si rileva che tale interruzione andrebbe per legge comunicata preventivamente al cittadino e la stessa dovrebbe essere limitata nel tempo e non essere ‘regolare’ come invece sta accadendo da tempo”.

E se nelle condizioni generali di contratto si legge che “la Sasi può interrompere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore o per ragioni di carattere tecnico (…) impegnandosi ad arrecare il minimo disturbo all’utenza”, i cittadini non rilevano tali condizioni nel caso in questione.

“Questi disagi - prosegue la missiva - sono notevoli poiché si registra una reale difficoltà per l’igiene personale e l’impossibilità di usare acqua nelle azioni di vita quotidiana. Questi disagi si ripercuotono sul diritto alla qualità della vita dell’intera popolazione di Villa Stanazzo e ancor più su bambini, anziani e disabili. Allo stato delle cose, - spiegano i cittadini - è evidente che stiamo assistendo a gravi inadempienze da parte di chi dovrebbe fornire un servizio regolare e che, nei soli casi previsti, quanto meno dovrebbe fornire una preventiva comunicazione sul disservizio che ormai quasi ogni giorno si riscontra a Villa Stanazzo”.