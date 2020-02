A Lanciano il Campus regionale degli Inter Club

Sarà l’Inter Club Lanciano, storico club regionale, fra i primi ad essere fondati in Italia nel 1974, ad organizzare quest’anno la Festa Regionale degli Inter Club d’Abruzzo, il prossimo. Sabato 9 giugno, dalle ore 9 in poi e per l’intera giornata, nello stadio comunale “Guido Biondi” di Lanciano, dove verrà allestito un “Campus Day” con sessioni di allenamento con lo staff tecnico del settore giovanile della F.C.INTERNAZIONALE di Milano, riservato a ragazzi provenienti da ogni luogo d’Abruzzo con classe 2004/2008 ed alla ricerca di nuovi talenti calcistici.

Lo stadio per un giorno vestirà i colori sociali dell’Inter con un mega Villaggio Nerazzurro, e la presenza di gonfiabili e giochi per adulti fino ai più piccini, merchandising ufficiale dell’Inter, area ristoro per il pranzo con prodotti tipici locali, e tante altre iniziative per accogliere i circa 200 ragazzi e le rispettive famiglie che vivranno una giornata dedicata allo sport ed alla solidarietà.

Inoltre nel corso della mattinata ci sarà anche un torneo di calcetto per i senior tesserati agli Inter Club Abruzzesi ed alla squadra vincitrice F.C.INTER regalerà biglietti omaggio per una partita dell’Inter e tour itinerante presso lo stadio di San Siro a contatto con giocatori e tecnici.

Alle ore 18 nella sala stampa dello stadio Biondi, seguirà il dibattito e premiazione della quarta edizione della Borsa di Studio “ARPAD WEISZ” , riservata ai ragazzi delle scuole medie lancianesi, con il tema: “Cyberbullismo – Aiuto sono caduto nella rete!”. Iniziativa ideata dall’Inter Club di Lanciano che copre l’intero costo dei libri per le scuole superiori.

Ospite della giornata l’icona del calcio neroazzurro Nicola Berti, e lo stesso sarà a premiare i ragazzi vincitori delle borse di studio e dei tornei giovanili. La giornata neroazzurra proseguirà con la cena spettacolo, nel ristorante La Cascina in contrada Quercia del Corvo di San Vito Chietino, e nel corso della serata oltre alla degustazione dell’ottima cucina, ci sarà un Galà delle torte Neroazzurro riservate alle migliori pasticcerie d’Abruzzo con il presidente di giuria Nicola Berti che avrà l’arduo compito di valutare gusto e decorazione.

Per finire animazione, cabaret, gioch , premiazioni e balli per tutti i partecipanti all’evento. L’intera giornata sarà seguita in diretta dalle telecamere di INTER TV.