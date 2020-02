A Castelfrentano arriva Junker, l’app che aiuta a fare la differenziata domestica in modo semplice, veloce e soprattutto senza errori.

Junker riconosce i singoli prodotti e dice subito come differenziarne le singole parti. Ad oggi i prodotti riconosciuti sono più di 1 milione. Gode di un database ‘in progress’ che viene aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti. “Se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, - spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Mario Verratti - l’utente può trasmettere all’app la foto del prodotto e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Uno strumento innovativo perfettamente in linea con la filosofia delle smart cities.”

Ma cosa fa Junker? Scansionando il codice a barre di un prodotto da gettare, Lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che lo costituiscono e indica in quali contenitori vanno gettate le singole parti secondo le regole comunali aggiornate del luogo in cui ti trovi. Ci sono più modi per identificare il prodotto: fotografandone il codice a barre o digitandolo manualmente; cercando il prodotto con input di testo, fotografandone i simboli chimici. Inoltre, grazie alla geolocalizzazione chiunque, cittadini residenti o turisti di passaggio, potrà rapidamente essere informato sulle regole comunali di raccolta differenziata, azzerando il rischio di errore e fornendo al Comune una raccolta fatta bene, aumentando il valore della differenziata.

“Con l’applicazione Junker - afferma il sindaco, Gabriele D’Angelo - si cerca di ridurre la quantità di rifiuti destinati alle discariche a favore del riciclo delle materie prime di cui sono composti oltre che fornire molte altre informazioni: ubicazione dei punti di raccolta, percorsi, calendari del porta a porta e indicazioni per i rifiuti speciali”.