Le squadre di Lanciano e Vasto si fanno strada nella pallanuoto che conta

Archiviati i campionati regionali disputati con impegno e dedizione, le squadre Under13 (Histonium h2o) e Under17 (Le Gemelle-MaiellaNuoto) del mister Giordano Di Marco si preparano ad una nuova esperienza di trasferta. Partiranno infatti il 6, 7 e 8 luglio alla volta dell'Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, per i campionati nazionali CSEN.

Dopo l'avventura dello Yellow Ball nella scorsa stagione e i Tornei a mare, questi ragazzi sembrano non volersi più fermare.

"Come ho già dichiarato in altri interventi, - afferma il mister Di Marco - l’esperienza in trasferta è un punto fermo del programma stagionale. I miei ragazzi rappresentano con onore il nostro Abruzzo e tutto ciò mi rende orgoglioso. Ringrazio le società e le strutture che ci danno la possibilità di allenarci. Piscina Comunale di Vasto, Centro Sportivo le Gemelle di Lanciano, i presidenti e tutto lo staff. Grazie soprattutto - conclude - a questi giovani atleti ed ai loro familiari per l'indispensabile supporto. Auguro a tutti noi una carriera ricca e piena di soddisfazioni."