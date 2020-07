Rompe il finestrino e ruba da un’auto, inseguito e arrestato dai carabinieri

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lanciano, agli ordini del capitano Vincenzo Orlando, dopo aver rubato da un'auto in sosta. "Ieri pomeriggio nel corso di servizi preventivi messi in atto dalla Compagnia di Lanciano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenivano in Via per Fossacesia, nelle vicinanze dell’Ospedale civile Renzetti, dove poco prima un uomo aveva mandato in frantumi il vetro di un’auto in sosta asportando una borsa dal suo interno".

Un passante, notando quanto stava accadendo, aveva dato l'allarme alle forze dell'ordine che subito sono entrate in azione. "I carabinieri, mentre stavano sopraggiungendo, individuavano il ladro che stava scappando con la borsa appena asportata e quindi, con l’aiuto di due vigili della Polizia Locale di Lanciano che lo stavano già inseguendo, provvedevano a bloccarlo ed a trarlo in arresto. Il malvivente, Lumeno Fusco, 54enne di Lanciano, già conosciuto per pregresse analoghe vicissitudini giudiziarie, dovrà ora rispondere di furto aggravato e rischia una condanna da 2 a 6 anni di reclusione.

Nell’attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Lanciano, l’uomo è stato rinchiuso presso la locale Casa Circondariale. La borsa, contenente circa 100 euro ed altri effetti personali, è stata restituita all’avente diritto, una donna 35enne del luogo che aveva parcheggiato l’auto per andare a fare delle spese in un negozio vicino".