Furto a Visionottica Pino in corso Trento e Trieste

Ancora un furto in pieno centro, ed in pieno giorno, a Lanciano. Questa volta a farne le spese è stato Visionottica Pino, storico negozio di ottica e fotografia, in corso Trento e Trieste, a pochi passi da piazza Plebiscito.

Poco dopo delle 17, un uomo è entrato nel negozio e in pochi minuti, complice l’assenza dei proprietari, momentaneamente al piano superiore dello stabile, è riuscito a prendere due paia di occhiali dagli scaffali, metterli in tasca ed uscire fuori.

Uno dei due proprietari, nel frattempo, avendo seguito dalle telecamere di sorveglianza l’accaduto, è sceso chiedendo spiegazioni all’uomo che ha negato il tutto ed è fuggito via. I due proprietari del negozio, però non convinti, lo hanno seguito fuori ma l’uomo era già riuscito a liberarsi del bottino, probabilmente grazie all’aiuto di qualche complice e si è velocemente dileguato verso il Parco Diocleziano facendo perdere le sue tracce.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Lanciano che ora indagano sull’accaduto.