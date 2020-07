Pupillo non cede: "I lavori li facciamo noi, D’Alfonso non delegittimi la Provincia"

Il braccio di ferro sui 13 milioni di euro per le Provinciali continua. Dopo l'incontro di martedì, il gruppo dei sindaci del Vastese è convinto di firmare lunedì prossimo le convenzioni con la Regione per l'assegnazione diretta dei fondi [LEGGI], ma dall'altra parte il presidente della Provincia, Mario Pupillo, chiede un nuovo passo indietro a D'Alfonso.

Stamattina, Pupillo ha tenuto una conferenza stampa a Lanciano insieme ai consiglieri Arturo Scopino, Antonio Tamburrino e Rocco Paolini e i giochi sembrano tutt'altro che decisi. "Capisco la necessità dei sindaci – ha detto il presidente – ma questa cozza con la delegittimazione della Provincia che ha due competenze: scuole e strade".

"Prima c'erano dubbi sul Bilancio – ha poi aggiunto – invece ora possiamo dire che entro giugno si chiuderà in attivo come non accadeva da anni. Per questo chiedo a D'Alfonso di riflettere e dare a noi questa responsabilità perché siamo in grado di creare una regia più attenta e risparmiare. Se i Comuni si affidassero a tecnici esterni per i progetti, ci sarebbe un costo di 800mila euro. I Comuni, inoltre, devono anticipare questi soldi per pagare le ditte come previsto dal Masterplan e si espongono a dei rischi. Per settembre/ottobre i lavori potrebbero partire. Noi abbiamo già pronti 81 progetti, 34 per il Vastese".

Infine sugli ultimi botta e risposta: "Sono passionale quando penso ci siano gli elementi che mi sostengono, in questo caso 65 sindaci che mi hanno ribadito la fiducia".