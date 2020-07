Black out nella notte, fumo da una cabina dell’Enel in centro

Black out la notte scorsa a Lanciano e nei comuni limitrofi a causa di un guasto ad una cabina elettrica in piazza D’Amico. Poco dopo delle 2 di questa notte, dopo aver sentito uno scoppio nella cabina in via dei Tribunali, i residenti hanno allertato le forze dell’ordine, anche per via del fumo che veniva fuori dalla stessa cabina.

Una volta sul posto, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri di Lanciano non hanno potuto far altro che constatare l’accaduto e chiamare a loro volta i Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso. Un guasto della linea pubblica, insieme ad un ulteriore guasto di un privato hanno creato un sovraccarico che ha causato lo scoppio di un cavo e quindi il fumo ed il black out.

Nessun guasto serio, quindi, ma solo un po’ di allarmismo dettato dallo scoppio del cavo e dal conseguente fumo, qualche antifurto saltato nella notte, ma poi tutto è tornato nella norma.