Treglio raggiunge l’80% della raccolta differenziata

“Treglio raggiunge l'80% di raccolta differenziata”, l’annuncio viene dato dal sindaco, Massimiliano Berghella, visibilmente soddisfatto per questo risultato. “Fino al 2014/2015 – spiega - Treglio si attestava mediamente sul 40%, poi l'incredibile balzo in avanti, con benefici per tutti. Risultato – evidenzia – raggiunto grazie ad una scelta amministrativa giusta, quella di affidare ad Ecolan raccolta e smaltimento. Ma un risultato che dobbiamo soprattutto ai nostri cittadini, ai quali va un grosso grazie: sono stati infatti tre anni intensi, fatti di riunioni formative ed informative continue, di innovazione nei metodi di controllo del conferito, di un gran lavoro complessivo. Grazie a ciò, anche quest'anno abbiamo potuto applicare una piccola riduzione della Tari (Tassa sui rifiuti) alle famiglie, Tari che in questi anni è stata costantemente abbassata. Nel caso dei nuclei familiari più piccoli la riduzione ha raggiunto complessivamente il 30 per cento”.

“Un grazie speciale – aggiunge - va alle insegnanti della scuola primaria e della scuola e dell'infanzia che educano i nostri bambini fin da piccoli al rispetto dell'ambiente in cui viviamo”. E per questo il primo cittadino il 20 e 21 aprile accompagnerà i bimbi delle elementari a visitare la discarica consortile di Cerratina a Lanciano, la piattaforma per differenziare i rifiuti inaugurata meno di un anno fa e il centro del riuso in contrada Re di Coppe a Lanciano.