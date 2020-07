Stasera l’assemblea dell’associazione di Viale Cappuccini

Si terrà questa sera l’assemblea dell’associazione culturale e civile Viale Cappuccini, dalle ore 20, nell’aula magna della scuola media Umberto I, proprio in viale Cappuccini.

“Riconfermeremo saldi i nostri intenti dando parola ai cittadini e alle autorità comunali regionali e le istituzioni del governo che saranno presenti e che hanno partecipato condividendo le nostre motivazioni. - spiega Armando Palmieri, dell’associazione - Riteniamo che il nostro territorio e la nostra comunità necessitino di attenzione verso altre priorità che devono in primis salvaguardare la qualità della vita dei cittadini, anche in termini sia di salute che di sicurezza, e poi migliorarla secondo programmazioni che abbiano presente il fabbisogno della Comunità”.

L’incontro sarà occasione per presentare pubblicamente i soci e gli obiettivi con spunti nuovi e, come anticipato nell’ultimo incontro con la stampa [LEGGI QUI], sarà consegnato ai cittadini e alle istituzioni un documento tecnico relativo “alle criticità di una mobilità sostenibile e le alternative per il comprensorio del quartiere di viale Cappuccini”.