Corso Trento e Trieste, Verna: "il disegno rispecchia perfettamente il progetto"

“Il disegno che sta piano piano comparendo nella nuova pavimentazione di corso Trento e Trieste rispecchia perfettamente il progetto iniziale”. A dirlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna dopo le polemiche su un presunto disallineamento delle parti che andranno a comporre il disegno della presentosa nel “nuovo” corso Trento e Trieste.

“Il disegno va visto in modo perpendicolare all’andamento del corso e non dai marciapiedi, - spiega Verna - per questo se lo osserviamo lateralmente alcune linee sembrano ‘storte’, ma in realtà sta procedendo tutto alla perfezione”. Nelle prossime settimane, inoltre, si unirà una nuova squadra a quella che sta già lavorando per mandare più spediti i lavori. “Entro la fine del mese avremo più persone a lavoro sul nostro corso, - dice l’assessore - così alcuni potranno dedicarsi solo alla posa delle mattonelle che andranno a comporre la presentosa e altri potranno iniziare con un nuovo cantiere, a coprire tutta la parte pedonale della via”.

Nelle prossime settimane è attesa una nuova riunione con il dirigente ed il direttore dei lavori ma l’obiettivo è quello di smantellare i cantieri esistenti entro i primi di agosto, così da avere il corso libero durante il periodo delle Feste di Settembre per poi riprendere i lavori ad ottobre.