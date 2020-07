Prima categoria: Lanciano virtualmente in Promozione in attesa del ricorso

Un piede in Promozione e l'altro in Prima categoria, questa è la situazione del Lanciano che ieri ha battuto senza difficoltà la Tollese per 6 a 0. Come raccontato però da Lanciano Sport [LEGGI], sul match incombe il ricorso della squadra di casa per un petardo esploso in campo.

Fino a giovedì, quindi, la festa rossonera è rinviata in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Per la cronaca sportiva, invece, il risultato tennistico porta le firme di Shipple, Tarquini (doppietta, un rigore), Natalini e Cianci (doppietta).

Il Vasto Marina consolida il quarto posto con la vittoria sul campo di uno Scerni che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato: ci pensano Di Foglio (doppietta) e Madonna, 3 a 0 il finale.

Il Trigno Celenza è protagonista di un'ottima partita tra le mura amiche contro il lanciato Virtus Ortona, 2 a 2 il finale. Dragani e il bomber Del Peschio portano avanti gli ospiti. I celenzani sono bravi a reagire e agguantano il pareggio con Di Laudo e Madonna.

LA 12ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Atessa Mario Tano 3-2

Orsogna - S. Vito 1-1

Scerni - Vasto Marina 0-3

Tollese - Lanciano 0-6 (ieri)

Tre Ville - Paglieta 0-1

Trigno Celenza - Virtus Ortona 2-2

Riposano Fresa e Roccaspinalveti

LA CLASSIFICA

Lanciano 68



Atessa Mario Tano 58

Virtus Ortona 57

Vasto Marina 53

Atlhletic Lanciano 46



Orsogna 39

Scerni 35

Paglieta 30

S. Vito 28

Trigno Celenza 23

Tollese 22



Roccaspinalveti 21

Fresa 17



Tre Ville 17

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Tollese

Lanciano - Orsogna

Paglieta - Athletic Lanciano

Roccaspinalveti - Tre Ville

S. Vito - Scerni

Vasto Marina - Trigno Celenza

Riposano Fresa e Virtus Ortona