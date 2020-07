Progetto Lanciano il 21 aprile a Sulmona per la manifestazione ambientalista

“Progetto Lanciano risponde presente!”, è così che il movimento civico si inserisce nel dibattito che riguarda la possibile riapertura dello stabilimento per trattamento rifiuti Ciaf Ambiente di Atessa.

“Progetto Lanciano raccoglie la richiesta di aiuto e rilancia, - afferma il coordinatore cittadino di PL, Daniele Pagano - è ora che si cominci a fare squadra su certe tematiche, Progetto Lanciano da sempre attento alla questione ambientale, da anni porta avanti battaglie in tal senso, ma negli ultimi mesi assistiamo ad un silenzio assordante della politica che desta molte preoccupazioni, un movimento politico fatto di veri valori civici non può rimanere indifferente alle parole del sindaco di Atessa. - prosegue Pagano - Ho chiesto al vice sindaco Giacinto Verna di farsi promotore come referente politico di Progetto Lanciano sulla questione in vista del Comitato dei sindaci del Sangro-Aventino-Frentania per la tutela dell'ambiente, siamo pronti alla mobilitazione con la speranza che in futuro si riesca sempre a fare squadra su tematiche delicate e di così grande interesse pubblico”.

Inoltre, Progetto Lanciano annuncia che sabato 21 aprile, con una sua delegazione, parteciperà alla manifestazione di Sulmona “No SNAM – No Gasdotto, No Centrale, Stop HUB del gas”, e come recita lo slogan, conclude Pagano, “per opporsi ad un futuro basato sull'energia fossile e per valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del nostro paese”.