Mese della cultura, 100 eventi tra storia, teatro e musica

Sono oltre 100 gli eventi in programma per il Mese della Cultura frentano 2018 che inizierà domani, sabato 14 aprile e si concluderà il 30 maggio prossimo.

“La parola che ci guiderà in queste lungo mese dedicato alla cultura è ‘accogliere’, sì come accoglienza, ma anche come percorso di crescita che si lega al ‘coltivare’ dello scorso anno. - afferma Marusca Miscia, assessore alla Cultura del Comune di Lanciano - Una semina che prosegue e di cui speriamo di raccogliere i frutti soprattutto tra i più giovani”.

Sarà un maggio dedicato al teatro, alla fotografia, alla storia e alla letteratura quello di Lanciano, con una sezione dedicata specificatamente alla lettura, con lo spin-off Librando. “Pensiamo che sia proprio la lettura la base da cui iniziare per sviluppare la cultura dai più giovani. - spiega la Miscia - Per questo abbiamo riproposto questo cartellone che porterà i libri al di fuori dei soliti luoghi, vicino alle fasce più deboli, senza dimenticare il ruolo della scuola”.

100 eventi che coinvolgono gli attori culturali e le associazioni del territorio e che riempiranno tutti spazi comunali. “Questa è ormai una vera e propria vetrina per tutte le realtà culturali della nostra città - dice Mario Pupillo - e voglio ringraziare quanti hanno deciso di partecipare e collaborare, a costo zero, solo per la cultura di Lanciano”.

