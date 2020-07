Scooter contro auto in via Belvedere, moto sbalzata di 10 metri

Scooter contro auto poco dopo delle 15, in via Belvedere all’incrocio con via Pacinotti. Un Liberty Piaggio, con a bordo M.R. di 18 anni e M.M. di 19, cugine, arrivava da via Righi quando, all’imbocco con via Belvedere, si è scontrato frontalmente con un Citroen Berlingo che arrivava dallo stadio Guido Biondi, pronto a scendere lungo la discesa che conduce verso le Torri Montanare.

L’uomo alla guida, M.S. 66enne di Lanciano, sostiene di non essere riuscito a frenare e ad evitare l’impatto con lo scooter che, dal momento dell'urto, è stato sbalzato in avanti di circa 10 metri.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una da Lanciano e una da Casoli, che hanno trasportato le due ragazze, entrambe di Lanciano, all’ospedale Renzetti in politrauma, escoriazioni e probabile fratture, ancora da accertare. Ad eseguire i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Lanciano.